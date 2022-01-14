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пятница, 14 января 2022 14:07

Россия готовит провокации против Украины - военная разведка

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Россия готовит провокации против Украины - военная разведка
На оккупированной территории Приднестровья россиянам приказали готовиться к провокациям. Фото: Reuters

Российские спецслужбы готовят провокации, чтобы подставить Украину.

Распоряжения о подготовке к таким провокациям поступают в военные подразделения России и её сателлитов, передает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По информации военной разведки Украины 13 января в 3-й омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова провели служебное совещание, в ходе которого личному составу сообщили, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасная. Там расположены артиллерийские склады оперативной группы войск РФ", - говорится в сообщении.

Бригаду не переводили в высшую степень боевой готовности. Но на совещании отметили готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

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Отпуска и увольнения личному составу не отменялись. При этом начальникам приказали довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по сигналу.

В Женеве состоялась встреча представителей США и России по поводу требований Москвы к Америке и НАТО отступить из Восточной Европы. Это происходит на фоне массового скопления российских войск и техники у украинских границ и угрозы новой российской агрессии.

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Дата
14
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