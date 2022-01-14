У Байдена считают, что Россия может готовить повод для вторжения в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину.
Об этом сообщила журналист NBC News Андреа Митчелл в Twitter.
Она отметила, что по словам Салливана, у США есть разведывательные данные об этом.
"Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность фабриковать заявления о том, что Украина готовит атаку на российские войска на востоке Украины как повод для вторжения", - говорится в сообщении.
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О том, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину, советник также заявил сегодня, 13 января, во время брифинга в Белом доме.
"Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова", - заявил он.
Россия отказалась отводить войска от границ Украины. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, требования Вашингтона по отводу российских войск от украинской границы Кремль не намерен рассматривать.
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