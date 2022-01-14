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пятница, 14 января 2022 02:58

У Байдена считают, что Россия может готовить повод для вторжения в Украину

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У Байдена считают, что Россия может готовить повод для вторжения в Украину
О возможных провокациях от России советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге 13 января. Фото: Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Об этом сообщила журналист NBC News Андреа Митчелл в Twitter.

Она отметила, что по словам Салливана, у США есть разведывательные данные об этом.

"Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность фабриковать заявления о том, что Украина готовит атаку на российские войска на востоке Украины как повод для вторжения", - говорится в сообщении.

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О том, что Москва может осуществить провокацию, чтобы придумать повод для вторжения в Украину, советник также заявил сегодня, 13 января, во время брифинга в Белом доме.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова", - заявил он.

Россия отказалась отводить войска от границ Украины. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, требования Вашингтона по отводу российских войск от украинской границы Кремль не намерен рассматривать.

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