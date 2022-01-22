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воскресенье, 23 января 2022 00:05

Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину

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Россия прокомментировала публикацию о просьбе президента Китая не начинать вторжение в Украину
Мария Захарова заявила, что именно Россия будет ждать провокаций от Украины и США.Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Просьбу президента Китая Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину не начинать вторжение в Украину из-за Олимпийских игр, которые пройдут в Китае 4-20 февраля, в России назвали спецоперацией американских служб.

Об этом сообщила российская дипломат Мария Захарова в Telegram.

Информацию о разговоре двух президентов сообщало Bloombegr со ссылкой на дипломата в Пекине.

"Сегодня "со ссылкой на дипломата в Китае" была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg, - говорится в сообщении.

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Кроме того, она заявила, что именно Россия будет ждать провокаций по отношению к себе.

"Поэтому ждем провокации от США и известного ими киевского режима, как информационных, так нельзя исключать, и военных", - отметила Захарова.

В публикации Bloombegr говорилось, что Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к Путину не начинать вторжение в Украину, чтобы тот "не затмил важное для Китая событие, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой". По правилам, все страны должны соблюдать резолюцию ООН об Олимпийском перемирии - за семь дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр. Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, а Паралимпиада завершится 13 февраля. То есть перемирие между странами должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.

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