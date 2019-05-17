Роспуск коалиции: сети рисуют Тимошенко премьерство

В сетях заговорили о возможном премьерстве Юлии Тимошенко. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 17 мая, объявил о прекращении деятельности коалиции.

Таким образом в коалиции остается лишь "Блок Петра Порошенко" - это 135 народных депутатов. С прекращением существования парламентского большинства Верховной Раде дается 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию.

В команде новоизбранного президента заявляли о роспуске парламента. Однако это можно сделать не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.

Gazeta.ua предлагает реакцию соцсетей последние события в парламенте.

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Очередные выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября. Народные депутаты так и не проголосовали за Избирательный кодекс.