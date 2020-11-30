Разумков вернулся в Раду и увидел "безалаберность"

На этой неделе парламент не будет рассматривать проект государственного бюджета на следующий год, говорит Разумков. Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожаловался, что в парламенте не выполняют его поручений. Об этом он сказал на согласительном совете в понедельник.

"О выполнении поручений, которые получают комитеты. У меня дважды было поручение в комитет по вопросам правовой политики, о проведении его заседания. К сожалению, оно не произошло. Я понимаю - кто-то болеет, кто-то - нет. Но если за две недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только четыре вопроса, у меня возникает логичный вопрос: "А что мы делаем?"

Сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность. Очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность. На повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группы в будущем выйти из кризисной ситуации после беспрецедентного решения Конституционного суда.

Поручение было дважды комитету собраться, предоставить письменные предложения рабочей группе, этого не произошло. Мы получаем достаточно большую заработную плату, чтобы нам хватало времени и таланта заниматься непосредственно своей работой. Если не можем за две недели провести заседание комитета, то у меня есть вопросы и к его руководителям и к аппарату", - заявил спикер.

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"Вызовы, которые будут стоять перед Верховной Радой на этой неделе. Их, к сожалению, или к счастью, будет много. Прежде всего, это законопроекты, которыми занимается Верховная Рада и Офис президента. Вопросы, связанные с выходом из конституционного кризиса . Возвращением норм е-декларирования в нормальное состояние, ответственности за не декларирование, недостоверное", - предварительно сказал он.

Спикер напомнил о созданной в парламенте рабочей группе.

"Она работала две недели. Есть законопроект. Параллельно этим процессом занимался и Офис президента. В конце прошлой недели Владимиром Зеленским был внесен законопроект о восстановлении статьи за не декларирование. Была договоренность, что законопроект рабочей группы открыт к подписанию... Подписывается представителями всех фракций и групп и дальше по желанию - народные депутаты. А дальше на базе этих двух законопроектов будем создавать доработанный.

Если все будет хорошо, быстро достигнем консенсуса, то уже на этой неделе сможем этот вопрос рассмотреть в стенах Верховной Рады", - рассказал Разумков.

Также в парламенте планируют рассмотреть пакет законопроектов о помощи бизнесу в условиях пандемии.

"О бюджете. К сожалению, он к нам поступил с серьезной задержкой. На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем. Будем его рассматривать или на следующей пленарной неделе. Или - на следующей не пленарной на внеочередном заседании. Сегодня все фракции взяли тайм-аут", - заявил спикер.

"Если будем видеть необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания", - добавил Разумков.

На этой неделе народные депутаты соберутся на заседание Верховной Рады. В понедельник Разумков заявил, что выздоровел от коронавируса. В правительстве сообщили, что переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 успешно завершили.