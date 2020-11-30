Разумков опубликовал фото теста на коронавирус

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.
Об этом он сегодня написал в Facebook.
"Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за поддержку", - написал Разумков.
Политик также опубликовал фото негативного ПЦР-теста на наличие Covid-19.
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Дмитрий Разумков заявил, что получил положительный тест на коронавирус 11 ноября. Заседание Верховной Рады вела вице-спикер Елена Кондратюк.
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