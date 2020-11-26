Председатель Верховной Рады третью неделю находится на самоизоляции. Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков снова получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил в Facebook в четверг.

"Уже 2 недели я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор позитивный". Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе", - написал он.

По словам спикера, до сих пор не решена ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате решения Конституционного суда.

"Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права", - заявил Разумков.

"Кроме того, ждем от Кабинета министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много", - также сообщил он.

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Дмитрий Разумков заявил, что получил положительный тест на коронавирус 11 ноября. Заседание Верховной Рады на прошлой неделе вела вице-спикер Елена Кондратюк.