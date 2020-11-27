Российский журналист сделал прививку путинской вакциной и заболел на Covid

Российский журналист сделал прививку российской вакциной и заболел на ковид. Фото: twitter.com/pivo_varov

Российский журналист Алексей Пивоваров, который участвовал в испытаниях российской вакцины от коронавируса Sputnik V, заболел Covid-19.

Свое мнение относительно российского препарата он выразил в Twitter.

По словам Пивоварова, Sputnik V оказался не вакциной, а плацебо.

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"2 месяца назад я делал прививку от Covid-19. Вот - опытным путем установил, что это было плацебо. Или "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал заявку на вступление в клуб переболевших. Самочувствие вполне терпимое ", - прокомментировал журналист.

И да, 2 месяца назад я делал прививку от ковида. Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие — вполне терпимое — Алексей Пивоваров (@pivo_varov) November 27, 2020

Президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.