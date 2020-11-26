Госбюджет-2021: Украина и МВФ успешно завершили переговоры

Из-за отсутствия договоренности с МВФ проект госбюджета на 2021 год не могли принять во втором чтении. Фото: unsplash

Переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год успешно завершили.

Этот шаг был одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, сообщают в Министерстве финансов.

"Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

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Из-за отсутствия договоренности с МВФ проект госбюджета на 2021 год не могли принять во втором чтении. Вероятной датой утверждения документа ранее называли 25 ноября.

Дефицит госбюджета на 2020 год составит не менее 40 млрд грн. Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит, сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.