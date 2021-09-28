Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева

На прошлой неделе Разумков был на самоизоляции.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после самоизоляции появился в студии телеканала бывшего "регионала" Евгения Мурава "Наш", который штрафовали за распространение российской пропаганды.

"Чувствую себя очень хорошо", - сказал спикер во вторник вечером.

"И плохо, что отсутствовал (в сессионном зале. - Gazeta.ua). И очень плохо то, что происходило в зале. Ситуация вышла из-под закона", - заявил он.

Разумков сказал, что депутатов при голосовании за законопроект об олигархах "намеренно ввели в заблуждение".

"Те, кто предложил процедуру, ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали. Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука и Федора Владимировича Вениславского.

В свое время, когда ставили на голосование 16 января в стенах Верховной Рады, многие до сих пор ходят на допросы спустя то голосование. Все также думали, что пройдет это просто так. Но ситуация меняется со временем и потом возникают вопросы у правоохранительных органов.

На сегодняшний день уже написанные от представителей оппозиции заявления в ГБР и Генеральную прокуратуру", - сказал спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия

"Я сделал сейчас максимально для того, чтобы этот закон как можно скорее был отправлен к президенту на подпись. Потому что есть такое понимание, как постановления, которые блокируют его подписания.

Будет дано поручение комитету, чтобы он максимально быстро их рассмотрел. Чтобы в следующий вторник мы смогли их рассмотреть в зале. После этого комитет направит, я надеюсь, мне корректную версию, которая была проголосована в стенах Верховной Рады. Я подпишу и смогу отправить для того, чтобы этот закон максимально быстро заработал.

Чтобы потом никто не говорил, кто, что тормозит, кому мешает, кто на стороне каких-то олигархов", - заявил Разумков.

10 сентября Разумков сообщал, что получил позитивный текст на коронавирус. На Согласительном совете он появился в режиме онлайн.

На прошлой неделе пленарные заседания Верховной Рады вели вице-спикеры Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

26 сентября Разумков сообщил о отрицательном тесте на коронавирус.