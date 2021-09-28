Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 207
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 189
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1278
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 837
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 774
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1215
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1269
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 693
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2178
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 369
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1530
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3456
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 180
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
вторник, 28 сентября 2021 20:40

Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева

  Комментировать
Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева
На прошлой неделе Разумков был на самоизоляции.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после самоизоляции появился в студии телеканала бывшего "регионала" Евгения Мурава "Наш", который штрафовали за распространение российской пропаганды.

"Чувствую себя очень хорошо", - сказал спикер во вторник вечером.

"И плохо, что отсутствовал (в сессионном зале. - Gazeta.ua). И очень плохо то, что происходило в зале. Ситуация вышла из-под закона", - заявил он.

Разумков сказал, что депутатов при голосовании за законопроект об олигархах "намеренно ввели в заблуждение".

"Те, кто предложил процедуру, ставил ее на голосование, сами за нее не проголосовали. Я имею в виду и Руслана Алексеевича Стефанчука и Федора Владимировича Вениславского.

В свое время, когда ставили на голосование 16 января в стенах Верховной Рады, многие до сих пор ходят на допросы спустя то голосование. Все также думали, что пройдет это просто так. Но ситуация меняется со временем и потом возникают вопросы у правоохранительных органов.

На сегодняшний день уже написанные от представителей оппозиции заявления в ГБР и Генеральную прокуратуру", - сказал спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкова в Трускавец не звали - Арахамия

"Я сделал сейчас максимально для того, чтобы этот закон как можно скорее был отправлен к президенту на подпись. Потому что есть такое понимание, как постановления, которые блокируют его подписания.

Будет дано поручение комитету, чтобы он максимально быстро их рассмотрел. Чтобы в следующий вторник мы смогли их рассмотреть в зале. После этого комитет направит, я надеюсь, мне корректную версию, которая была проголосована в стенах Верховной Рады. Я подпишу и смогу отправить для того, чтобы этот закон максимально быстро заработал.

Чтобы потом никто не говорил, кто, что тормозит, кому мешает, кто на стороне каких-то олигархов", - заявил Разумков.

10 сентября Разумков сообщал, что получил позитивный текст на коронавирус. На Согласительном совете он появился в режиме онлайн.

На прошлой неделе пленарные заседания Верховной Рады вели вице-спикеры Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

26 сентября Разумков сообщил о отрицательном тесте на коронавирус.

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

Телеканал хотят лишить лицензии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков после самоизоляции пришел на антиукраинский телеканал Мураева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

Богдан Хмельницкий подписал договор с поляками

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 16191
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 12015
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 8694
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 8406
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 7353
Политика
"Слуги" будут платить за поездку в Трускавец из собственных карманов
"Слуги" будут платить за поездку в Трускавец из собственных карманов Просмотров: 45
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
 Просмотров: 189
Кличко рассказал об отношениях с Зеленским
Кличко рассказал об отношениях с Зеленским Просмотров: 486
"Слуга" ожидает от Зеленского в Трускавце "турбопенка"
"Слуга" ожидает от Зеленского в Трускавце "турбопенка" Просмотров: 189
Притула создает партию
Притула создает партию Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
Голосов: 8413
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть