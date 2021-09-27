"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус.
Об этом он сообщил в Facebook
Спикер опубликовал справку с результатами тестирования.
"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительный!", - написал он.
Разумков заявил, что с понедельника "возвращается к обычному режиму".
"Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", - резюмировал спикер.
10 сентября Разумков сообщил, что получил позитивный текст на коронавирус.
На Согласительном совете он появился в режиме онлайн.
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