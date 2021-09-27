"Возвращаюсь к работе" - Разумков показал отрицательный тест на коронавирус

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook

Спикер опубликовал справку с результатами тестирования.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительный!", - написал он.

Разумков заявил, что с понедельника "возвращается к обычному режиму".

"Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", - резюмировал спикер.

10 сентября Разумков сообщил, что получил позитивный текст на коронавирус. На Согласительном совете он появился в режиме онлайн.