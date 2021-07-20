Разумков показал пустую Раду

Постановлениями хотят заблокировать судебную реформу, заявил Разумков. Фото: @dmytro.razumkov

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал в Facebook фото пустого сессионного зала. Это сделал перед анонсированным внеочередным заседанием парламента.

Спикер напомнил, что в повестке дня проекты постановлений, "которые блокируют подписание законов в сфере судебной реформы".

Проекты подавали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

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"Пока не будут приняты решения относительно этих постановлений, невозможно подписать законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-д) и деятельности Высшего совета правосудия (№5068, №5069), которые были приняты на прошлой неделе.

Для того чтобы не тормозить изменения в украинском судопроизводстве, парламент сегодня на заседании рассмотрит указанные проекты. Уверен, они не будут поддержаны залом. Это позволит мне как можно скорее подписать законы и направить их на подпись президенту", - заявил Разумков.

Провести внеочередное заседание поручил первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Ранее сообщали, что спикер находится в отпуске по семейным обстоятельствам.

16 июля Разумков закрыл пятую сессию парламента. По графику новая начнется 7 сентября. В Верховной Раде занимаются "шулерством", чтобы затягивать законы, заявлял председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 13 июля парламент принял закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. На следующий день принял закон о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП.