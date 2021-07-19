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понедельник, 19 июля 2021 18:54

Депутатов собирают с каникул в Раду

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Депутатов собирают с каникул в Раду
Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада собраться на внеочередное заседание во вторник. Распоряжение о заседании на 14.00 подписал спикер Дмитрий Разумков.

В повестке дня:

постановление об отмене принятия законопроекта по восстановлению работы Высшей квалификационной судей.

шесть постановлений об отмене принятия законопроектов по перезапуску Высшего совета правосудия.

три постановления об отмене принятия законопроекта о реформе Укроборонпрома.

В "Слуге народа" заявили, что монобольшинство будет преодолевать эти постановления.

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Разумков поручил провести заседание первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Спикер находиться в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам.

16 июля Разумков закрыл пятую сессию парламента. По графику новая начнется 7 сентября.

В Верховной Раде занимаются "шулерством", чтобы затягивать законы, заявляв председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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