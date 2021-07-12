"Слуги" заявили о "шулерстве" в Раде

 
Ексклюзивы
1/5
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 441
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 4860
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3682
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 234
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 639
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 909
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2484
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1440
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1260
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
8
11
14
7
5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Видео
Все видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 792
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 909
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1332
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 612
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
3 Просмотров: 747
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 12:04

"Слуги" заявили о "шулерстве" в Раде

  Комментировать
&quot;Слуги&quot; заявили о &quot;шулерстве&quot; в Раде
Корниенко заявил о "продвижении" в судебной реформе. Фото: Сергей Старостенко

В Верховной Раде занимаются "шулерством", чтобы затягивать законы. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете в понедельник.

Корниенко сказал о последней пленарной недели.

"Можно подводить итоги сессии. Мы это сделаем. Большинство реформ, которые мы планировали завершить или продвинуть в течение пятой сессии, мы довольно неплохо продвинули.

Это в первую очередь земельная реформа. Инфраструктура для запуска земельной реформы почти полностью создана. Остался вопрос финансового обеспечения фермеров. Надеюсь на добрую волю коллег, которые позволят нам в сентябре оперативно проголосовать этот законопроект. Там тоже много правок. Это что касается участия в фонде гарантирования процентов и кредитов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Думайте, что делаете" - Разумков предупредил депутатов перед отпусками

Также Корниенко заявил о "продвижении" в судебной реформе.

"Надеюсь, на этой неделе закончим базовый пакет по реформированию Высшего совета правосудия. Далее этот процесс запустится полноценно. Нам нужно справиться, чтобы 3711, Высшая квалификационная комиссия все же была подписана. Так же были подписаны и вступили в действие Высший совет правосудия.

Поэтому еще раз обращаемся к коллегам с просьбой не использовать шулерские методы типа постановлений о блокировании законопроектов. Которые уже превратилась просто в инструмент политического давления, а не на инструмент регламента. Люди не понимают, о чем это, но законы задерживаются на два, три, четыре недели", - сказал депутат.

В прошлом году исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков, внефракционная Оксана Савчук (с ВО "Свобода") и депутаты из "Батькивщины", в частности Юлия Тимошенко, регистрировали постановления об отмене решения Верховной Рады относительно закона о рынке земли.

А ОПЗЖ подавали 3632 поправок к закону.

С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги" заявили о "шулерстве" в Раде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Разрешили продажу скандального наркотика

В штрафбатах выживал каждый второй

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Останки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 124957
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 21654
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 3 Просмотров: 19026
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 8973
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и" Просмотров: 6174
Политика
"Мендельщина укоренилась" - в Twitter Зеленского увидели ляп
"Мендельщина укоренилась" - в Twitter Зеленского увидели ляп Просмотров: 72
Скандальный нардеп Юрченко говорит, что не наркоман
Скандальный нардеп Юрченко говорит, что не наркоман Просмотров: 297
"Думайте, что делаете" - Разумков предупредил депутатов перед отпусками
"Думайте, что делаете" - Разумков предупредил депутатов перед отпусками Просмотров: 540
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
 1 Просмотров: 441
Зеленский просит внеочередно созвать Раду
Зеленский просит внеочередно созвать Раду Просмотров: 639
Больше всего комментируют
67
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Росія вмерла
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
3
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Голосов: 7672
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть