"Слуги" заявили о "шулерстве" в Раде

Корниенко заявил о "продвижении" в судебной реформе. Фото: Сергей Старостенко

В Верховной Раде занимаются "шулерством", чтобы затягивать законы. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете в понедельник.

Корниенко сказал о последней пленарной недели.

"Можно подводить итоги сессии. Мы это сделаем. Большинство реформ, которые мы планировали завершить или продвинуть в течение пятой сессии, мы довольно неплохо продвинули.

Это в первую очередь земельная реформа. Инфраструктура для запуска земельной реформы почти полностью создана. Остался вопрос финансового обеспечения фермеров. Надеюсь на добрую волю коллег, которые позволят нам в сентябре оперативно проголосовать этот законопроект. Там тоже много правок. Это что касается участия в фонде гарантирования процентов и кредитов".

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Также Корниенко заявил о "продвижении" в судебной реформе.

"Надеюсь, на этой неделе закончим базовый пакет по реформированию Высшего совета правосудия. Далее этот процесс запустится полноценно. Нам нужно справиться, чтобы 3711, Высшая квалификационная комиссия все же была подписана. Так же были подписаны и вступили в действие Высший совет правосудия.

Поэтому еще раз обращаемся к коллегам с просьбой не использовать шулерские методы типа постановлений о блокировании законопроектов. Которые уже превратилась просто в инструмент политического давления, а не на инструмент регламента. Люди не понимают, о чем это, но законы задерживаются на два, три, четыре недели", - сказал депутат.

В прошлом году исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков, внефракционная Оксана Савчук (с ВО "Свобода") и депутаты из "Батькивщины", в частности Юлия Тимошенко, регистрировали постановления об отмене решения Верховной Рады относительно закона о рынке земли. А ОПЗЖ подавали 3632 поправок к закону. С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года.