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четверг, 01 июля 2021 16:14

"Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине

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С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года. Он позволял владельцам паев сдавать их в аренду по сниженным ценам.

Автор: Елена Луценко
  Ближайшие 2,5 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица, которые являются гражданами Украины
Ближайшие 2,5 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица, которые являются гражданами Украины

Земельную реформу ошибочно сравнивают с приватизацией 1990-х и утверждают, что из-за рынка земли Украина потеряет границы, а землю навсегда заберут иностранные банки. VoxCheck объяснили распространенные мифы.

Первый миф - распродадут заповедники и недра. Правда: заповедники, как другие земли природно-заповедного фонда, не могут быть переданы в частную собственность.

В законах о земельной реформе речь идет только о землях сельскохозяйственного назначения. Земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения не могут быть переданы из государственной или коммунальной собственности в частную - они не связаны с ведением сельского хозяйства, отмечают в VoxCheck.

Второй миф - фермеры не имеют денег и доступа к кредитам, всю землю скупят агрохолдинги и компании.

Правда: Фермеры, которые имеют в собственности до 500 га земли, смогут брать кредиты в Фонде частичного гарантирования кредитов.

Ближайшие два с половиной года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица, которые являются гражданами Украины. Разрешено до 100 га в одни руки. С января 2024-го покупать землю смогут и юридические лица, но не более 10 тыс. га.

Разрешать ли покупать землю иностранцам, решат на референдуме. Он должен состояться в ближайшие три года.

Третий миф: распродажа украинской земли - это коррупционная схема власти.

Правда: запрет рынка земли породил теневой рынок и многочисленные коррупционные схемы, которые позволяют обойти закон.

Автор: Елена Луценко
  Фермеры, которые имеют в собственности до 500 га земли, смогут брать кредиты в Фонде частичного гарантирования кредитов
Фермеры, которые имеют в собственности до 500 га земли, смогут брать кредиты в Фонде частичного гарантирования кредитов

Еще один популярный миф: уникальные украинские черноземы разворуют и вывезут

Правда: за годы небрежного землепользования черноземы деградировали, потому что аренда земли дешевая и ухаживать за ней невыгодно.

Из-за земельной реформы Украина потеряет границы и продовольственную независимость - это один из самых популярных мифов.

Правда: землю не смогут покупать граждане России и физические лица, на которых наложены санкции.

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещает продажу земли юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, и физическим лицам, к которым применены санкции, даже если на референдуме украинцы позволят продажу земли иностранцам. Иностранцам запрещено покупать земельные участки расположенные ближе 50 км от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Автор: Елена Луценко
  Банки получают земельный участок только в качестве залогового имущества, которое нужно продать в течение двух лет
Банки получают земельный участок только в качестве залогового имущества, которое нужно продать в течение двух лет

Миф: земельная реформа - как приватизация в 1990-х: все скупит олигархат.

Правда: стоимость украинской земли больше состояния олигархов, а рынок земли не имеет ничего общего с приватизацией 1990-х. Тогда проводилась продажа государственной собственности, а сейчас разрешат продавать свои паи собственникам земель.

Сравнение рынка земли с приватизацией некорректно. Во время приватизации 1990-х государственные предприятия переходили в частную собственность по разным процедурам - выкупа трудовым коллективом, продажи с аукциона, корпоратизации и обмена акций на ваучеры. Иногда олигархи становились собственниками предприятий за долги или в результате подтасовки результатов конкурсов. Земельная реформа предусматривает, что украинцы-владельцы земли смогут по своему усмотрению распоряжаться своими земельными паями - продавать или покупать землю, сдавать ее в аренду, обрабатывать самостоятельно. Продажу государственной и коммунальной земли закон запрещает.

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Миф: украинскими сельхозземлями смогут владеть иностранные банки.

Правда: банки получают земельный участок только в качестве залогового имущества, которое нужно продать в течение двух лет.

1 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли.

После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. В следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

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01
июля

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