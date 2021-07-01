"Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине

С 1 июля в Украине заработал рынок сельскохозяйственной земли. Теперь можно свободно покупать и продавать земельные участки. Мораторий действовал с 2001 года. Он позволял владельцам паев сдавать их в аренду по сниженным ценам.

Автор: Елена Луценко Ближайшие 2,5 года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица, которые являются гражданами Украины

Земельную реформу ошибочно сравнивают с приватизацией 1990-х и утверждают, что из-за рынка земли Украина потеряет границы, а землю навсегда заберут иностранные банки. VoxCheck объяснили распространенные мифы.

Первый миф - распродадут заповедники и недра. Правда: заповедники, как другие земли природно-заповедного фонда, не могут быть переданы в частную собственность.

В законах о земельной реформе речь идет только о землях сельскохозяйственного назначения. Земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения не могут быть переданы из государственной или коммунальной собственности в частную - они не связаны с ведением сельского хозяйства, отмечают в VoxCheck.

Второй миф - фермеры не имеют денег и доступа к кредитам, всю землю скупят агрохолдинги и компании.

Правда: Фермеры, которые имеют в собственности до 500 га земли, смогут брать кредиты в Фонде частичного гарантирования кредитов.

Ближайшие два с половиной года земли сельскохозяйственного назначения смогут покупать только физические лица, которые являются гражданами Украины. Разрешено до 100 га в одни руки. С января 2024-го покупать землю смогут и юридические лица, но не более 10 тыс. га.

Разрешать ли покупать землю иностранцам, решат на референдуме. Он должен состояться в ближайшие три года.

Третий миф: распродажа украинской земли - это коррупционная схема власти.

Правда: запрет рынка земли породил теневой рынок и многочисленные коррупционные схемы, которые позволяют обойти закон.

Автор: Елена Луценко Фермеры, которые имеют в собственности до 500 га земли, смогут брать кредиты в Фонде частичного гарантирования кредитов

Еще один популярный миф: уникальные украинские черноземы разворуют и вывезут

Правда: за годы небрежного землепользования черноземы деградировали, потому что аренда земли дешевая и ухаживать за ней невыгодно.

Из-за земельной реформы Украина потеряет границы и продовольственную независимость - это один из самых популярных мифов.

Правда: землю не смогут покупать граждане России и физические лица, на которых наложены санкции.

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещает продажу земли юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, и физическим лицам, к которым применены санкции, даже если на референдуме украинцы позволят продажу земли иностранцам. Иностранцам запрещено покупать земельные участки расположенные ближе 50 км от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Автор: Елена Луценко Банки получают земельный участок только в качестве залогового имущества, которое нужно продать в течение двух лет

Миф: земельная реформа - как приватизация в 1990-х: все скупит олигархат.

Правда: стоимость украинской земли больше состояния олигархов, а рынок земли не имеет ничего общего с приватизацией 1990-х. Тогда проводилась продажа государственной собственности, а сейчас разрешат продавать свои паи собственникам земель.

Сравнение рынка земли с приватизацией некорректно. Во время приватизации 1990-х государственные предприятия переходили в частную собственность по разным процедурам - выкупа трудовым коллективом, продажи с аукциона, корпоратизации и обмена акций на ваучеры. Иногда олигархи становились собственниками предприятий за долги или в результате подтасовки результатов конкурсов. Земельная реформа предусматривает, что украинцы-владельцы земли смогут по своему усмотрению распоряжаться своими земельными паями - продавать или покупать землю, сдавать ее в аренду, обрабатывать самостоятельно. Продажу государственной и коммунальной земли закон запрещает.

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Миф: украинскими сельхозземлями смогут владеть иностранные банки.

Правда: банки получают земельный участок только в качестве залогового имущества, которое нужно продать в течение двух лет.

1 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли. После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. В следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.