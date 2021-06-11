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пятница, 11 июня 2021 11:23

$5 тыс. за гектар: как будет дорожать земля

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После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

Автор: Елена Луценко
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Подтолкнуть цены вверх может только спрос со стороны конечных потребителей - агрохолдингов, фермерских объединений

"С открытием рынка земли сделки по ее выкупe будут стартовать с 1-1,2 тысяч долларов за гектар, а предельные значения установятся на уровне 2,5-3 тысяч долларов. Средний диапазон - более 60-70 процентов сделок - будет держаться в рамках 1,5-1,7 тысяч долларов за гектар ближайшие два года", - рассказал исполнительный директор и совладелец агропромышленного предприятия Agricom Group Петр Мельник в комментарии UBR.

"Подтолкнуть цены вверх может только спрос со стороны конечных потребителей - агрохолдингов, фермерских объединений. Однако с этого года покупать сельскохозяйственные угодья смогут только физлица. Юрлицам для выкупа арендованных площадей придется ждать начала 2024 года. Есть ограничения и для физлиц: один покупатель не сможет приобрести более 100 гектаров", - объяснил руководитель отдела аналитики Forex club Андрей Шевчишин в интервью UBR.

В Польше цена 1 га колеблется в пределах $5-7 тыс. В России не произошло массовой скупки земли. Преимущественно арендными остаются земельные отношения и в Эстонии.

"В Эстонии отсутствует проблема с измельчением земельных участков. Объем сельскохозяйственных земель незначительный. Открытие рынка земли в этой стране для иностранцев привело к первой волне роста цены. Там рынок полностью либеральный, но несмотря на это, иностранцы купили только 10 процентов сельскохозяйственных земель" , - рассказала эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Эллина Юрченко.

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На подорожание земли можно рассчитывать только в случае либерализации условий продажи, стабильности законодательства и доступности кредитования для покупки, подытожила Юрченко.

18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата.

Торги государственной землей будут происходить только онлайн. Представление документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки мира, написали в объяснительной записке.

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