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вторник, 18 мая 2021 17:30

Разрешили продажу земли через электронные аукционы

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18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата.

Торги государственной землей будут происходить только онлайн. Представление документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки мира, написали в пояснительной записке.

Автор: Елена Луценко
  Торги государственной землёй будут проходить только онлайн
Торги государственной землёй будут проходить только онлайн

Участником земельных торгов может быть отдельный человек или компания. Информация об участниках до завершения аукциона будет конфиденциальной. Торговаться смогут по меньшей мере два человека. Гарантийный взнос аукциона - от 30% стартовой цены.

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Торги пройдут в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг определено не менее 1% от стартовой цены лота.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон о рынке земли, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине. Рынок земли заработает с 1 июля 2021 года.

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