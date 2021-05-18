Разрешили продажу земли через электронные аукционы

18 мая Верховная Рада поддержала законопроект №2195. Он предусматривает продажу участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. "За" проголосовали 272 народных депутата.
Торги государственной землей будут происходить только онлайн. Представление документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки мира, написали в пояснительной записке.
Участником земельных торгов может быть отдельный человек или компания. Информация об участниках до завершения аукциона будет конфиденциальной. Торговаться смогут по меньшей мере два человека. Гарантийный взнос аукциона - от 30% стартовой цены.
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Торги пройдут в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг определено не менее 1% от стартовой цены лота.
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон о рынке земли, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине. Рынок земли заработает с 1 июля 2021 года.
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