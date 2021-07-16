Депутаты ушли на каникулы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пятую сессию. В сессионном зале зарегистрированы 356 народных депутатов.
"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал спикер.
В зале прозвучал гимн.
"Слава Украине! Героям слава!" - сказали депутаты.
По графику новая сессия начнется 7 сентября. Продлится до 21 января 2022 года.
Также должны состояться два внеочередных заседания - 23 и 24 августа.
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Сегодня Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это проголосовал 271 депутат.
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