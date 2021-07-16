Депутаты ушли на каникулы

Народные депутаты исполнили гимн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пятую сессию. В сессионном зале зарегистрированы 356 народных депутатов.

"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказал спикер.

В зале прозвучал гимн.

"Слава Украине! Героям слава!" - сказали депутаты.

По графику новая сессия начнется 7 сентября. Продлится до 21 января 2022 года.

Также должны состояться два внеочередных заседания - 23 и 24 августа.

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