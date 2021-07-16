Рада назначила нового министра внутренних дел

 
Ексклюзивы
1/5
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 459
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 720
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 387
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 495
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 486
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 711
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1665
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Фото
Все фото
7
5
7
6
3
С файерами и салютами. Люди под МВД праздновали отставку Авакова
С файерами и салютами. Люди под МВД праздновали отставку Авакова
&quot;Не дамо продати мову&quot;: под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Авакова засыпали словами благодарности
Авакова засыпали словами благодарности
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Видео
Все видео
Фракция раскололась
Фракция раскололась
Шуфрич вляпался в новый скандал
Шуфрич вляпался в новый скандал
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 549
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1665
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 531
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 612
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 657
Друге дно
пятница, 16 июля 2021 12:22

Рада назначила нового министра внутренних дел

  Комментировать
Рада назначила нового министра внутренних дел
Монастырский шел 19-м в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: Facebook.com/moden.ua

Верховная Рада назначила 41-летнего Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это проголосовал 271 депутат.

"Слуга народа" - 231, ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" - ноль, группа "Доверие" - 16, "Партия "За будущее" - 14, внефракционные - 10.

Представление внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Я из команды президента и был с ним с первых дней.

Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам", - заявил перед голосованием Монастырский.

Он сказал, что уважает работников полиции, "кто имеет офицерскую честь и достоинство".

"Но я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей", - заявил Монастырский.

После этого предложил почтить минутой молчания погибших правоохранителей.

Также он назвал приоритетом увеличение зарплаты полицейских, борьбу с "ворами в законе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков после отпуска будет помогать Зеленскому - Геращенко

"Гарантирую, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за административные правонарушения судей, прокуроров и народных депутатов.

Чем больше будет видеокамер на улицах городов и сел Украины, тем более безопасно себя будут чувствовать граждане.

Я продолжу развитие системы автоматической фиксации правил дорожного движения", - заявил.

Денис Монастырский родился в Хмельницком. Имеет высшее юридическое образование.

Был помощником народного депутата восьмого созыва Антона Геращенко, который является заместителем министра внутренних дел.

На внеочередных парламентских выборах 2019-го баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №19, возглавил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Кто такой Денис Монастырский, можно прочитать ЗДЕСЬ.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке.

Аваков более семи лет руководил МВД.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада назначила нового министра внутренних дел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Фракция раскололась

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 16848
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 9945
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6984
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой Просмотров: 4554
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 4428
Политика
"Евросолидарность" собирает подписи для внеочередного заседания Рады. Требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"
"Евросолидарность" собирает подписи для внеочередного заседания Рады. Требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Тупицкому объявили новое подозрение
Тупицкому объявили новое подозрение
Больше украинского. Новые нормы языкового закона вступили в силу
Больше украинского. Новые нормы языкового закона вступили в силу Просмотров: 72
Депутаты ушли на каникулы
Депутаты ушли на каникулы Просмотров: 63
Депутаты подрались в Раде перед каникулами
Депутаты подрались в Раде перед каникулами Просмотров: 666
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
1
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
Голосов: 7738
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть