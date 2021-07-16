Рада назначила нового министра внутренних дел

Монастырский шел 19-м в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: Facebook.com/moden.ua

Верховная Рада назначила 41-летнего Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это проголосовал 271 депутат.

"Слуга народа" - 231, ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" - ноль, группа "Доверие" - 16, "Партия "За будущее" - 14, внефракционные - 10.

Представление внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Я из команды президента и был с ним с первых дней.

Главным моим приоритетом на посту министра будет безопасность граждан, государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам", - заявил перед голосованием Монастырский.

Он сказал, что уважает работников полиции, "кто имеет офицерскую честь и достоинство".

"Но я буду беспощадно бороться с теми, кто вопреки присяге использует свои полномочия для собственного обогащения и нарушает права людей", - заявил Монастырский.

После этого предложил почтить минутой молчания погибших правоохранителей.

Также он назвал приоритетом увеличение зарплаты полицейских, борьбу с "ворами в законе".

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"Гарантирую, что патрульные продолжат привлекать к ответственности за административные правонарушения судей, прокуроров и народных депутатов.

Чем больше будет видеокамер на улицах городов и сел Украины, тем более безопасно себя будут чувствовать граждане.

Я продолжу развитие системы автоматической фиксации правил дорожного движения", - заявил.

Денис Монастырский родился в Хмельницком. Имеет высшее юридическое образование.

Был помощником народного депутата восьмого созыва Антона Геращенко, который является заместителем министра внутренних дел.

На внеочередных парламентских выборах 2019-го баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №19, возглавил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Кто такой Денис Монастырский, можно прочитать ЗДЕСЬ.

15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.