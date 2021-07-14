Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского

Президент Владимир Зеленский предложил народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Это сделал на вчерашнем заседании парламентской фракции президентской партии.

В четверг Верховная Рада рассмотрит отставку действующего руководителя МВД Арсена Авакова, а в пятницу - назначение нового министра.

"С президентом был разговор утром о таком предложении", - сказал Монастырский журналистам во вторник вечером.

Денис Монастырский и нардеп от ОПЗЖ, бывший советник Авакова Илья Кива жмут друг другу руки, июнь этого года.

Кто такой

41-летний Денис Монастырский родился в Хмельницком. Имеет высшее юридическое образование. Был преподавателем в Хмельницком университете управления и права. Является кандидатом юридических наук. Работал юристом в компаниях "Hillmont Partners", "Global Ties KC", "Лігал Консалтинг".

Был экспертом организации Украинский институт будущего, соучредителем которой является действующий заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Когда тот был народным депутатом, Монастырский работал его помощником.

Был членом конкурсной комиссии, которая занималась отбором руководства Государственного бюро расследований. Тогда, в 2017-м, ГБР возглавил Роман Труба.

Жена Монастырского Жанна является начальницей отдела представительства и судебно-аналитической работы в ГБР.

В позапрошлом году его представляли экспертом "Команды Зеленского" по вопросам реформирования правоохранительной системы. На внеочередных парламентских выборах летом 2019 баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", шел 19 в списке.

Возглавляет Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Что декларирует

В собственности жены нардепа два земельных участка - шесть соток в Хмельницком и 15 в селе Масивцы возле областного центра. Дом в этом же селе на 78 квадратов записан на третье лицо. Также на третье лицо записана квартира на 33 квадрата в Хмельницком. Монастырский арендует квартиру в Киеве площадью более 100 квадратов.

Имеет два автомобиля - Suzuki SX-4 2008 года выпуска и внедорожник KIA Sportage 2017-го.

Сохраняет более 2 млн грн наличными и 436,5 тыс. На банковских счетах. У жены 680 тыс. грн наличными и 157 тыс. грн в банке.

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Скандалы

В апреле этого года общественная организация Центр противодействия коррупции заявила, что Монастырский сфальсифицировал решение комитета по законопроекту о тюрьме за ложь в декларациях. Мол, он обратился с письмом к спикеру Дмитрию Разумкову отправить законопроект к Венецианской комиссии для заключения. Однако такого решения профильный комитет не принимал.

Монастырский и Разумков делали все, чтобы не рассмотреть законопроект до окончания периода декларирования 2020 года, заявляли активисты.

Также называли его "человеком Авакова".

В прошлом году в марте ЦПК сообщал, что Комитет, который возглавляет Монастырский, давал "зеленый свет" законопроекту расширение полномочий Нацполиции и усиление Авакова. Давая возможность влиять на расследование дел в отношении должностных лиц категории "А", коррупцию в отношении которых расследует НАБУ, а все остальные преступления - ГБР.

В этом году журналисты Bihus.info опубликовали расследование о кандидатской диссертации нардепа от ОПЗЖ Ильи Киви. Сообщили о научных статьях, напечатанных на вымышленных страницах сборников.

Одну из справок, которые Кива добавил к диссертации, выдал Комитет по правоохранительной деятельности. Документ был с подписью Монастырского. В справке пишут, что результаты научного исследования Киви "вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета".

Цитаты

"Бедная полиция - это коррумпированная полиция. Если общество говорит: "им и так хватит", значит соглашается на коррумпированную полицию"

"Голосование в Верховной Раде показало, что вопрос о свободной продаже короткоствольного огнестрельного оружия закрыт минимум на три-пять лет, для этого созыва точно"

"Мы зарегистрировали законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Это будет касаться не всех украинцев, не будет массового забора ДНК.

Его будут брать только у лиц, привлечены к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, половой неприкосновенности. А также у лиц, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений"

О штрафах за отсутствие масок: "Это путь недопущения полного локдауна, против чего я выступаю и считаю, что полный локдаун ставит на колени экономику. Поэтому элементарная защита - это и профилактика, которая может сдерживать развитие заболеваемости"

"Мы устанавливаем высшую ответственность за невыполнение предписаний или за недопуск представителя ДСНС для проверок. Но мы определим, что только суд может привлечь к ответственности, и штраф составит 1700 грн"

"Было много случаев, когда и были травмированы, и, к сожалению, погибшие полицейские. Вследствие того, что использовались и пистолеты, и другие средства водителями, когда их остановили, а это оказывались преступники.

Есть общеевропейская практика, когда останавливают транспортное средство, без разрешения полицейских не выходить из автомобиля и держать руки на виду"

"Воры в законе" влияют не только на экономику и политику, но и на развитие общества, международный имидж Украины. Преступные схемы, которыми они занимаются, много лет наносили ущерб стране.

Но хватит! Пришло время избавиться преступной среды"

В прошлом году под Верховной Радой состоялся митинг за отставку Арсена Авакова. Его участники заявляли, что реформа МВД провалена. Также отставки Авакова и Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора в марте требовали на митинге под Офисом президента.