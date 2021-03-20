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суббота, 20 марта 2021 20:37

Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
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Фото: Катерина Коба

Участники акции в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка запустили салют над Офисом президента. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

Салют длился 5 мин.

После этого объявили требования и призвали не оставаться равнодушными.

Участники акции требуют освободить Сергея Стерненка, освободить Андрея Антоненко. Наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - "замглавы АП Януковича, который сейчас, через заместителей руководителя Офиса президента Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине.

Требуют отставка генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "руками которой был заключен Стерненко"

"Отставка Арсена Авакова, который защищает настоящих убийц, палачей, насильников, наркодилеров и коррупционеров", - сообщает Facebook-страница Стерненка.

Сегодня Сергею Стерненко исполнилось 26 лет.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка. На стене Офиса президента написали баллончиком "Свободу Стерненку", бросали файеры.

23 февраля Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Министра внутренних дел Арсена Авакова называли "чертом".

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20
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