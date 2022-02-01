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вторник, 01 февраля 2022 15:01

Рада создала ВСК об оккупации Крыма

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Рада создала ВСК об оккупации Крыма
Создание комиссии инициировали во фракции "Слуга народу". Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым.

За это во вторник проголосовало 229 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", группы "Довіра" и "Партія "За майбутнє".

Ноль голосов "За" – ОПЗЖ и "Європейська солідарність".

Инициатором постановления является народный депутат от "СН" Елизавета Богуцкая.

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Основными задачами ВСК назвали:

проверку фактов содействия должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации полуострова в 2013-14 годах;

сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц.

В ВСК вошли десять нардепов. Возглавил депутат от "СН" Игорь Копытин.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

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Дата
01
февраля

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