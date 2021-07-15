Сессия заканчивается в пятницу, потом депутаты уходят на каникулы. Фото: Андрей Нестеренко, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области в Новоселовку. За это депутаты проголосовали в четверг.

Переименование сопровождалось смехом, сообщает УНІАН.

Также парламент переименовал село Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области на Киданч.

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В телесериале "Слуга народа" речь шла об истории избрания президентом Украины учителя истории. Главную роль Василия Голобородько исполнил действующий президент Владимир Зеленский.

Премьера сериала состоялась в 2015 году на телеканале "1+1".

На прошлой неделе президент Зеленский уволил сценариста сериала "Слуга народа" Юрия Костюка с должности заместителя руководителя ОП. Тот стал внештатным советником.