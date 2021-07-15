Верховная Рада переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области в Новоселовку. За это депутаты проголосовали в четверг.
Переименование сопровождалось смехом, сообщает УНІАН.
Также парламент переименовал село Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области на Киданч.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили "Большое строительство"
В телесериале "Слуга народа" речь шла об истории избрания президентом Украины учителя истории. Главную роль Василия Голобородько исполнил действующий президент Владимир Зеленский.
Премьера сериала состоялась в 2015 году на телеканале "1+1".
На прошлой неделе президент Зеленский уволил сценариста сериала "Слуга народа" Юрия Костюка с должности заместителя руководителя ОП. Тот стал внештатным советником.
Комментарии