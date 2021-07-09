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пятница, 09 июля 2021 16:53

Зеленский уволил сценариста сериала "Слуга народа" с должности в ОП

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Зеленский уволил сценариста сериала &quot;Слуга народа&quot; с должности в ОП
Юрий Костюк (слева) и Владимир Зеленский на стадионе НСК "Олимпийский" во время дебатов с Порошенко, 19 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский уволил 32-летнего Юрия Костюка с должности заместителя руководителя Офиса президента. Указ подписал в пятницу.

Костюк стал внештатным советником президента.

"Сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства", - сообщил сайт главы государства.

Юрий Костюк является сценаристом сериала "Слуга народа", в котором в роли учителя Василия Голобородько снимался Зеленский. Работал сценаристом в "Студии Квартал-95".

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Сайт президента сообщил об усилении гуманитарного и информационного направлений работы ОП.

Заявляют о привлечение новых специалистов, увеличении функциональных обязанностей работников Офиса.

Зеленский уволил Алексея Днипрова с должности руководителя Аппарата ОП и назначил его заместителем руководителя ОП Андрея Ермака, ответственным за гуманитарное направление.

Днепров имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования, сообщают.

Руководителем Аппарата ОП президент назначил Марию Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.

9 июля президент Зеленский назначил своим пресс-секретарем Сергея Никифорова, который ранее работал ведущим на телеканале олигарха Рината Ахметова.

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