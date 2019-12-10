Рада может взяться за продолжение "особого статуса" на следующей неделе

Поручение президента нужно выполнить как можно скорее, говорят в "Слуге народа". Фото: УНІАН

Верховная Рада на следующей неделе может рассмотреть продление срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам во вторник.

"Касательно четверга (на этой неделе. - Gazeta.ua) мне трудно сказать. Это все же изменения в закон. Они регистрируются, есть определенный бюрократический процесс.

Если они появятся, как зарегистрированные, сегодня или завтра, то в четверг сможем их внести в повестку дня, сократить срок рассмотрения. И тогда на следующей пленарной неделе сможем теоретически в четверг следующий или пятницу его рассмотреть в первом чтении. И, возможно, сократим срок рассмотрения. Здесь надо консультироваться с Верховной Радой.

Думаю, спикер Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук найдут тот механизм, который позволят это важное поручение президента выполнить как можно быстрее", - сказал он.

"Речь идет не о создании нового закона, а о продлении действия существующего. Который уже три года существовал и который большинство представленных в зале политических сил голосовали или не голосовали. Фактически только "Слуга народа" и "Голос" две силы, которые впервые будут голосовать", - добавил Корниенко.

Касательно внедрения "формулы Штайнмайера", то представитель "СН" заявил: "Это более длинная история, надо рассматривать отдельно, проводить консультации внутри Верховной Рады".

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. В октябре прошлого года парламент продлил его действие до 31 декабря 2019 года.