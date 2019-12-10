Рада может взяться за продолжение "особого статуса" на следующей неделе

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
"Зеленский наконец понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников о результатах переговоров в Париже
Просмотров: 882
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1755
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 693
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 540
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4401
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20043
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
9
12
22
9
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
Варта на Банковой: как проходит второй день акции у Офиса президента
&quot;Нормандский саммит&quot;: около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на &quot;нормандском саммите&quot;
Успешную страну нельзя построить, не имея международных побед - что делать Украине на "нормандском саммите"
Богдана в день рождения назвали &quot;суперменом&quot;
Богдана в день рождения назвали "суперменом"
Видео
Все видео
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
"Слугу народа" финансировали с орбиты фигуранта дела Екатерины Гандзюк
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Путин на саммите ходил в туалет в сопровождении 6 охранников
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Пресс-конференция "нормандской четверки". Видео
Аваков описал поведение Зеленского на самите
Аваков описал поведение Зеленского на самите
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1197
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9666
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2565
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2682
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6867
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 594
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 16:46

Рада может взяться за продолжение "особого статуса" на следующей неделе

  Комментировать
Рада может взяться за продолжение &quot;особого статуса&quot; на следующей неделе
Поручение президента нужно выполнить как можно скорее, говорят в "Слуге народа". Фото: УНІАН

Верховная Рада на следующей неделе может рассмотреть продление срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам во вторник.

"Касательно четверга (на этой неделе. - Gazeta.ua) мне трудно сказать. Это все же изменения в закон. Они регистрируются, есть определенный бюрократический процесс.

Если они появятся, как зарегистрированные, сегодня или завтра, то в четверг сможем их внести в повестку дня, сократить срок рассмотрения. И тогда на следующей пленарной неделе сможем теоретически в четверг следующий или пятницу его рассмотреть в первом чтении. И, возможно, сократим срок рассмотрения. Здесь надо консультироваться с Верховной Радой.

Думаю, спикер Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук найдут тот механизм, который позволят это важное поручение президента выполнить как можно быстрее", - сказал он.

"Речь идет не о создании нового закона, а о продлении действия существующего. Который уже три года существовал и который большинство представленных в зале политических сил голосовали или не голосовали. Фактически только "Слуга народа" и "Голос" две силы, которые впервые будут голосовать", - добавил Корниенко.

Касательно внедрения "формулы Штайнмайера", то представитель "СН" заявил: "Это более длинная история, надо рассматривать отдельно, проводить консультации внутри Верховной Рады".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К вопросу границы еще вернемся - Зеленский озвучил все результаты "нормандского саммита"

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года. В октябре прошлого года парламент продлил его действие до 31 декабря 2019 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада может взяться за продолжение "особого статуса" на следующей неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Историку дали 10 лет за запрещенную литературу

Журнал с обнаженной актрисой на обложке раскупили за день

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 21469
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 20709
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 18918
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 9666
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9414
Политика
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова
"Не надо здесь кивать головой" - Зеленский отчитал Лаврова Просмотров: 1107
Доступа к границе до амнистии боевиков не будет – Путин
Доступа к границе до амнистии боевиков не будет – Путин Просмотров: 729
"Возвращаюсь домой" - Зеленский показал фото с самолета
"Возвращаюсь домой" - Зеленский показал фото с самолета Просмотров: 495
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал "нормандскую встречу"
"Оснований для эйфории нет": Порошенко прокомментировал "нормандскую встречу" Просмотров: 414
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки
 Просмотров: 1647
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
5
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
3
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
Голосов: 14086
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua