Путин терпит фиаско - Порошенко

"Подарков" Владимиру Путину не будет, говорит президент Петр Порошенко.

Президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в войне против Украины. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

"Стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско. Он не имеет союзников в мире. Он очень сожалеет, что потерял церковь. Он имеет глубокий кризис. И объяснить, а зачем это было, когда Украина была дружественной соседней державой, он никому не может и не сможет", - заявил Порошенко.

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"Я категорически не приемлю сценарий - залить кровью Донбасс. Повторить Грозный, когда город был уничтожен и счет жертв пойдет на сотни тысяч, я этого не допущу. Потому что это украинцы, наши граждане. Это то, чего хочет Путин. И это тот "подарок", который мы ему никогда не сделаем", - сказал Порошенко.

"Залогом нашего суверенитета являются мощные и сильные Вооруженные силы Украины", - добавил президент.

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