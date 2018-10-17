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среда, 17 октября 2018 11:20

Путин терпит фиаско - Порошенко

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Путин терпит фиаско - Порошенко
"Подарков" Владимиру Путину не будет, говорит президент Петр Порошенко.

Президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в войне против Украины. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ZIK.

"Стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско. Он не имеет союзников в мире. Он очень сожалеет, что потерял церковь. Он имеет глубокий кризис. И объяснить, а зачем это было, когда Украина была дружественной соседней державой, он никому не может и не сможет", - заявил Порошенко.

Сценарция Чечни на Донбассе не будет, отметил президент.

"Я категорически не приемлю сценарий - залить кровью Донбасс. Повторить Грозный, когда город был уничтожен и счет жертв пойдет на сотни тысяч, я этого не допущу. Потому что это украинцы, наши граждане. Это то, чего хочет Путин. И это тот "подарок", который мы ему никогда не сделаем", - сказал Порошенко.

"Залогом нашего суверенитета являются мощные и сильные Вооруженные силы Украины", - добавил президент.

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Президент Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства.

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