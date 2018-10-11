Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе

Надо быть готовым к наступлению, говорит президент Петр Порошенко. Фото: открытые источники

Президент Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства. Об этом он заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в Хмельницкой области.

"Надо быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчинены вам силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.

"Мы не имеем права воевать советскими методами, когда победа достигалась ценой многочисленных потерь. Армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализмом", - добавил глава государства.

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10 октября Объединенные силы провели зачистку населенного пункта вблизи Волновахи. Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение 4 лет войны оставалось пустым.