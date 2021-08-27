"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак

"Мое предложение сказать, что Путин - идиот", - говорит Ярослав Грицак. Фото: Reuters

Президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин - исторический манипулятор и навязывает дискурс Украине. Об этом сказал историк Ярослав Грицак во время презентации книги политолога Алексея Гараня в минувший четверг.

"Давайте не делать себе иллюзий. Между Украиной и Русью нет прямой связи. Это Путин хочет сказать, что есть связь между Украиной и Русью или Россией и Русью.

Русь условно говоря - это гусеница, а Украина - бабочка. Это понятие очень разного качества. В определенной степени Русь - это был такой чемодан без ручки.

Не создаем себе иллюзий. Отправной точкой Украины является казачество. И феномен казачества очень интересен, так как он связан с возникновением Запада. Украина является продуктом распространение Запада вследствие глобализации, институализации, модернизации. Украина является членом этого процесса.

Такую книгу нужно писать, чтобы показать, что мы являемся частью вестернизации. И Украина может что-то внести в эту вестернизацию.

Я не считаю, что утверждение украинской идентичности является главным из задач. Она уже утвердилась. На самом деле нам надо понять где мы и почему нам не удается.

Нам не нужно равняться с Россией. Россия - это тупик. Нечего с тупиком сравнивать. Нам надо равняться с теми странами, которым удалось. Например с Польшей или Израилем. Потому что это повышает нашу планку. Если мы хотим ее повышать, нам надо неизбежно выходить из дискурса идентичности. Россия нам этот дискурс навязала, Путин это постоянно делает ", - сказал историк.

"Отвечать аргументом, если Путин говорит "А", а мы говорим не "А" - это не способ вести хорошую дискуссию. Если Путин говорит, что Русь - это было российское государство, а мы говорим - что украинское, то в принципе идем тем же путем, что говорит нам Путин.

Мое предложение сказать, что Путин - идиот. Что с точки зрения истории - он манипулятор", - заявил Ярослав Грицак.

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В июле Путин написал статью об "историческом единстве россиян и украинцев". До этого Пути заявил, что украинцы и россияне "один большой народ". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.