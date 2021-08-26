Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке

Политолог, профессор Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань презентовал книгу "От Брежнева к Зеленскому: дилеммы украинского политолога".

Презентация состоялась в четверг в Киеве.

Автор: "Укрінформ" Происходит концентрация власти в руках "вицепрезидента" Ермака, который влияет на Зеленского. И это не может не пугать", - говорит Алексей Гарань.

"Долго собирался начать писать эти воспоминания. Но, пожалуй, символично, что это была Пасха. Именно завершил старые проекты, подал новые, выдалась свободная минута, и решил: хватит откладывать. Но все равно опоздал, потому что одни политические события сменялись другими, а то и вообще приобретали драматический поворот. Когда в конце 2013 года как уже и дописывал последние строки, начался Евромайдан, а потом война - и настоящая, и гибридно-информационная. И все пришлось снова отложить, до года 2020-го", - признается автор в книге.

О президенте Владимире Зеленском политолог говорит:

"Безусловно нынешнюю власть критиковать надо, как и предыдущую. Но при этом надо понимать, что России выгоден слабый украинский президент, независимо от его фамилии и силовая дестабилизация в Киеве. Оппозиции и гражданскому обществу надо это понимать", - говорит Алексей Гарань.

"Когда Зеленский шел к власти, мы слышали от него много ерунды. Затем начался турборежим с нарушением законов, попытками монополизации власти и казалось все пошло в другом направлении. Потом оказалось, что Россия - агрессор, Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Что нельзя идти на компромиссы с Путиным по Донбассу. Сама ситуация вроде бы начала лечить Зеленского.

С одной стороны есть позитивные вещи, как "Крымская платформа". С другой - происходит концентрация власти в руках "вице-президента" Ермака, который влияет на Зеленского. И это не может не пугать"

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"Безусловно нынешнюю власть критиковать надо, как и предыдущую. Но при этом надо понимать, что России выгоден слабый украинский президент, независимо от его фамилии, и силовая дестабилизация в Киеве. Оппозиции и гражданскому обществу надо это понимать. И когда говорят "Вот сейчас может быть Майдан"... В 2013 году у нас не было войны, а сейчас она идет", - говорит Алексей Гарань.

Автор: Назар Вальчук Книга будет интересна всем, кто интересуется политикой.

"Академическая политология у нас все еще не развита. Современная политология - это использование количественных, математических методов, статистики, социологии, экономики. У нас очень часто политологи готовятся без учета этого. А особенно досадно, когда под маркой политологов выступают политтехнологи, или просто считают - если человек говорит о политике что-то, то это политолог.

Раньше можно было говорить о футболе и погоде, сейчас - "профессионально" о политике и коронавирусе", - говорит ученый.

Книга издана при поддержке Фонда Фридриха Науманна за Свободу.

Формирование украинской нации и утверждение свободы слова являются относительно успешными сферами, где состоялись преобразования после провозглашения независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.