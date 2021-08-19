Формирование нации и свобода слова - украинцы назвали успехи за 30 лет

Формирование украинской нации и утверждение свободы слова являются относительно успешными сферами, где состоялись преобразования после провозглашения независимости Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
Также относительно успешными сферами, где состоялись преобразования, назвали:
- обеспечение равноправия мужчин и женщин;
- обеспечение равноправия национальных меньшинств;
- развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.
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Меньше всего за 30 лет удались:
- борьба с коррупцией;
- формирование справедливого судопроизводства;
- борьба с преступностью;
- установление социальной справедливости.
Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самым большим препятствием для развития Украины украинцы назвали коррупцию - 38,5% опрошенных.
Вторым существенным препятствием является война - более 18%. Также респонденты называли препятствиями: некомпетентность власти - 5,9%, олигархов - 5,7%.
Социологи опросили 2019 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией Крыма, районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
В Киеве провели репетицию парада войск к 30-летию независимости Украины. Он состоится 24 августа.
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