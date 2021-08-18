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четверг, 19 августа 2021 00:27

Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
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В Киеве провели первую репетицию парада войск к 30-летию Независимости Украины.

В начале прозвучал Государственный Гимн в исполнении военного оркестра Вооруженных сил. На улице Крещатик и площади Майдан Независимости шагали силовики с флагами в руках.

В первой колонне - около пяти тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, 300 женщин-военнослужащих, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.

Походка сопровождалась музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандировали: "Слава Украине - Героям Слава", "Украина превыше всего".

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В Киеве состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
В Киеве состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
В Киеве состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
В Киеве состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
В Киеве состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

После марша пешей колонны состоялась репетиция проезда механизированной колонны.

Также во время репетиции над центром столицы пролетела авиация - было слышно гул от полета на сверхвысокой скорости.

  Над центром столицы пролетела авиация. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
Над центром столицы пролетела авиация. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Впервые в параде примут участие служебные собаки. Они также присутствовали на репетиции.

  В параде впервые примут участие служебные собаки. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua
В параде впервые примут участие служебные собаки. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

18, 20 и 22 августа в Киеве состоятся репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины. В дни репетиций и во время проведения мероприятий (24 августа) в городе предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

В рамках празднования 30-летия Независимости Украины состоятся праздничные мероприятия по всей стране, которые продлятся с 22 по 24 августа. Все они будут объединены лозунгом "Ты у меня единственная".

24 августа, на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины, символизировать силу нашей независимости.

Парад войск предусматривает прохождение торжественным маршем пешей колонны, проезд механизированной колонны и пролет воздушной колонны.

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