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"Обиженный старческий бубнеж" - Путин написал статью об истории Украины

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&quot;Обиженный старческий бубнеж&quot; - Путин написал статью об истории Украины
В своей статье Путин попытался оправдать оккупацию Крыма. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин написал статью по истории Украины.

Текст под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликовали на официальном сайте Кремля на русском и украинском языках.

Путин описал времена Киевской Руси и хана Батыя. Вспомнил Куликовскую битву, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитую, Переяславскую раду, Северную войну со Швецией, гетмана Ивана Мазепу, УНР и СССР. Завершил Евромайданом и Минскими договоренностями. Его взбесило получение автокефалии украинской церковью. Назвал это ударом по "духовном единстве".

Пытается доказать, что россияне и украинцы - "один народ, единое целое" и принадлежат к "одному историческому и духовному пространству". Путин обвинил ЕС и США в подталкивании Киева к тому, "чтобы свернуть экономическое сотрудничество с Россией".

Путин считает, что республики-основатели СССР после аннулирования союзного договора 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Таким образом попытался оправдать оккупацию Крыма.

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"В состав СССР Украина в 1922 году входила без Крыма, но зато с Таганрогом, Каменским, Гуково, и значительным куском современной Ростовской области. Эта земля тогда входила в состав Донецкой губернии УССР. И если уж "великий историк" решил вспомнить о границах 1922 года, так пусть возвращает Таганрог с Шахтами и Новошахтинским. Ну а вообще, конечно, весь этот обиженный старческий бубнеж о том, что 30 лет назад что-то не так поделили, не имеет никакого смысла. Украина имеет международное признание в пределах 1991 года. И любые территориальные претензии, выдвинутые нам сейчас - агрессия и фашизм", - прокомментировал этот момент журналист Денис Казанский в Facebook.

Президент России Владимир Путин 30 июня во время прямой линии назвал украинцев и русских "одним народом". Его спросили, почему Украина не входит в список недружественных для России стран. "Я не считаю украинский народ недружественным. Украинцы и россияне - один большой народ", - ответил.

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