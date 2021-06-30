Путин назвал украинцев и россиян "одним народом"

Путин считает украинцев и русских одним народом. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин 30 июня проводит прямую линию общения с россиянами.

Трансляцию ведет "Телеканал Дождь".

Во время прямого эфира Путина спросили, почему Украина не входит в список недружественных России стран.

"Я не считаю украинский народ недружественным. Украинцы и россияне - один большой народ", - ответил.

Однако он подчеркнул, что политика Украины относительно России якобы "недружелюбная".

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"Украина принимает решение абсолютно незаконные и неконституционные. Это касается подавления оппозиции в Украине на примере Виктора Медведчука, которого задержали несправедливо. Это дает понять, что никаких легальных возможностей украинская сторона не дает для улучшения отношений с Россией", - отметил Путин.

Также он ответил на вопрос о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"А что встреча с Зеленским? Он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые украинские вопросы решаются в Вашингтоне, а не в Киеве. О чем нам говорить?", - добавил он.

Президент США Джо Байден хочет выстроить с лидером РФ Владимиром Путиным стабильные отношения. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата. Также президент США пообещал принять соответствующие меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.