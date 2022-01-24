Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов

РФ хочет расшатать ситуацию в Украине, говорит Данилов. Фото: РНБО

Россия хочет, чтобы в Украине была паника, внутренняя дестабилизация.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC.

По словам Данилова, Путин "ставит себе задачу - путем наших внутренних неурядиц делать здесь зоны влияния, внутреннюю дестабилизацию".

"И мы это подчеркиваем сейчас и артикулируем нашим партнерам, что мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика", - сказал секретарь СНБО.

Если люди перейдут в состояние паники – это очень опасная ситуация для страны.

"Поэтому дальше манипулировать будет гораздо легче, а это задача РФ. И зачем это делают общим ударом остальные партнеры - у нас здесь есть определенные вопросы по этому поводу. Мы за открытую публичную, мировую дискуссию по вопросу войны на территории нашей страны", - сказал.

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"Задача для РФ номер один - расшатывание внутренней ситуации в нашей стране. И сегодня, к большому сожалению, они очень успешно этим занимаются. Наша задача - в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем", - заявил Данилов.

Украина готова к активным действиям, сказал.

Угрозы, которые были год тому назад и сейчас – не отличаются, отметил секретарь СНБО.

РФ может начать новый виток агрессии против Украины 20 февраля, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Завтра Верховная Рада рассмотрит обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.