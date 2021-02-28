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Провал вакцинации, национальный стыд и наступление России: 5 блогов недели

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Провал вакцинации, национальный стыд и наступление России: 5 блогов недели
Власть провалила вакцинацию. Мы строили дороги летом, пока другие контрактовали вакцины. Вторая причина - коррупция, считает Сергей Фурса. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий являются олицетворением нашей правовой системы. Это национальный позор. Как сделать так, чтобы их уволили, привлекли к ответственности и они никогда не смогли отсудить через ЕСПЧ свое возвращение на рабочее место? Если юристы будут утверждать, что такие законы прописать невозможно - проблему должна решить улица. Поскольку в революции есть одно преимущество - она ​​может обнулять все, что было до нее, убежден политолог Виктор Бобыренко.

2. За решением ввести санкции против Виктора Медведчука стоит 2 момента. Первый - падение рейтинга и перетекание электората от Владимира Зеленского к ОПЗЖ. Второй - давление внешних партнеров. Но санкции не совсем соответствуют правовому полю. Вместо них стоило объявить подозрения. Дело будет тянуться или развалится. Невежество президента в правовом поле будет дорого стоить украинцам. Вместо победы над пророссийскими силами будем видеть, как они усиливаются, считает политический деятель Борислав Береза.

3. "С некоторыми вещами, которые хотят наши западные партнеры, мы согласны, а с некоторыми - нет. Я гарант Конституции. Я защищаю независимость Украины", - заявил Владимир Зеленский относительно обновления Высшего совета правосудия. Напомню, ВСП проголосовал против отстранения Павла Вовка. Рекомендовал назначить на должность судью Майдана Кицюка вопреки закону. Оставил в должности судью, который так рассмотрел дело со смертельным ДТП, что водитель, у которого было в крови 1,7 промилле алкоголя, не заплатил даже штраф. Это такую независимость и такую ​​Конституцию вы защищаете, Владимир Александрович? С Павлом Вовком, палачами Майдана и убийцами за рулем? - отмечает координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков.

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4. Вакцинация провалена. Мы строили дороги летом, пока другие контрактовали себе вакцины. Вторая причина - коррупция. Поэтому единственный контракт, который заключили - на закупку китайской вакцины через украинского посредника. Если бы коррупционеры знали, что за их махинации с закупками вакцин их обязательно посадят, то они бы не рисковали. Но у нас за такие закупки даже не увольняют. Поэтому люди умирают. Их убивает коррупция, убежден инвестиционный банкир Сергей Фурса.

5. После того, как Приморский суд в Одессе объявил приговор Сергею Стерненко, по стране прокатилась волна акций протеста. Кто и зачем раскачивает ситуацию в стране? Бывший министр внутренних дел Украины при Януковиче Виталий Захарченко готовится возглавить объединенные ДНР и ЛНР на Донбассе. Очевидно, Россия готовится к наступлению. Поэтому, вместо охоты на патриотических ведьм окружению президента стоит сосредоточиться на настоящий опасности, считает публицист Лариса Волошина.

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