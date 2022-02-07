"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Партию возглавляет Кира Рудык. Фото: "Голос"

Обе группы расколовшихся в прошлом году народных депутатов из фракции "Голос" договаривались с Офисом президента для получения контроля над своими внутренними оппонентами. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Украинская правда".

Gazeta.ua спросила у обеих сторон конфликта, вели ли переговоры с ОП и что происходит с "Голосом".

Народный депутат Ярослав Юрчишин, входящий в группу "Справедливость", говорит, что официальных переговоров с Офисом президента для обсуждения ситуации внутри "Голоса" не было.

"Официальных контактов не было. Нет структур, с которыми можно было бы вести переговоры. Кира Рудик контролирует партию, но не фракцию. Александра Устинова - лидер фракции, но влияния на партию нет. У ОП есть свои интересы. Им выгодно окончательно потопить конкурента – "Голос" на парламентских выборах забрал часть голосов избирателей "слуг". С другой стороны – не дать "Голосу" полностью лечь под "Европейскую солидарность". Потому что есть личная инициатива Рудик по сотрудничеству с Петром Порошенко. Коммуникация Офиса президента с отдельными депутатами может быть. Кира Рудик, Рустем Умеров утверждают, что она происходила. Делегирования на такие переговоры ни с одной стороны не было. Я бы такие переговоры не переоценивал", – говорит Юрчишин.

Говорить о системном сотрудничестве "Голоса" и Офиса нельзя, подчеркивает Юрчишин.

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"ОПУ общается со всеми фракциями, от ЕС до "За будущее". В статье "УП" много предположений, которые не могут опираться на факты. Например, об инициативе обращения в суд об отмене положения, которая якобы поступала от "Голоса" (17 декабря прошлого года судья Окружного административного суда Киева Руслан Арсирий приостановил действие положения фракции "Голос". После постановления ОАСК первый вицеспикер Александр Корниенко объявил Устинову главой фракции – Gazeta.ua). У "Голоса" нет влияния на судебную систему ни по скорости, ни по судьям, которые выносят приговоры. Опираться только на трактовку – это не иметь полной картины. Самое неприятное – мы в ситуации внешней агрессии, и в это время очень мало людей готовы переступить через собственные амибции и находить конструктивное сотрудничество. Надеюсь, что это получится, и не только в ситуации с Голосом", – добавляет Юрчишин.

Народный депутат и бывший глава фракции Ярослав Железняк уверяет, что информация "УП" соответствует действительности.

"Это правда. Я даже публиковал, в какое время ушли Александра Устинова и Юлия Клименко. Они сотрудничают с Андреем Ермаком. Им ставят задачи в Офисе президента. Эту группу возглавляет Трухин. Ситуация по суду, как это расписала "Украинская правда", полностью соответствует действительности. Это был обмен на голосование за снятие Разумкова и законе об олигархах. У них публичная позиция поменялась буквально за день до голосования. "Слуги народа это подтверждают", – говорит нардеп.

Железняк опроверг информацию о том, что крыло Рудик также пытается наладить отношения с Офисом президента.

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"Информации о том, что мы помогаем Офису президента, нет. От предательства Ермака вагнерианцам до кадрового голосования у нас всегда была негативная позиция. И критика власти сильная. Мы перешли в оппозицию, когда Рудик стала лидером партии. Что касается правки в закон о языке – это было голосование за включение в повестку дня перечня законов, в том числе о терробороне (в июне 2021-го Верховная Рада внесла в повестку дня законопроекты об отмене обязательного украинского языка на телевидении. Голосов за такое решение было в упор - 227 при необходимых 226. Кроме фракции "Слуги народа" и нескольких внефракционных депутатов, решение поддержали пять депутатов от "Голоса" – среди них руководители партии и фракции Кира Рудик и Ярослав Железняк. – Gazeta.ua). Я не знал, что там закон о языке. Потом мы его сразу заблокировали. На следующей неделе на комитете лично сбил правки Корниенко. Поэтому наши оппоненты не очень умны, чтобы сопоставить факты", – отмечает Железняк.

Политический обозреватель Леонид Швец подчеркивает, что после раскола партия "Голос" прекратила свое существование.

"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть. То, что мы сейчас слышим о попытках Сергея Притулы создать новую партию – это все признаки смерти.Мы видели реакцию Устиновой на присутствие Рудиа на съезде "Удара" рядом с Порошенко. После этого вряд ли возможна какая-либо объединительная инициатива. "Голоса" больше нет. Фракция парализована, остались обломки", – говорит Швец.

Каждый депутат будет спасаться один, продолжает эксперт.

"Рудик хочет в "Европейскую солидарность", кто-то поиграется с Притулой. В "Голосе" есть неплохие люди. Тот же Юрчишин, Устинова. Неизвестно куда девался Сергей Рахманин – отошел от скандальных вещей. Обидно, потому что от "Голоса" ожидали того, что уже не может дать "ЕС" и еще или вообще не может дать "Слуга народу". Это должно было быть национал-демократическая молодежь. Этого не произошло", - отмечает Швец.

Партия "Голос" прошла в Верховную Раду на досрочных выборах 2019 года. Список возглавил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовало 5,82% или 851 722 избирателя. В Верховной Раде 9-го созыва партия насчитывает 20 народных депутатов. В марте 2020 года Вакарчук ушел с поста председателя партии. На его место избрали Рудик. Святослав сдал мандат. Партию покинул волонтер Сергей Притула. В декабре прошлого года парламент объявил, что фракцию "Голос" возглавила Устинова. Решение о смене руководства фракции принято на основании решения Окружного административного суда г. Киева. Группа депутатов, в том числе Устинова, обратились в суд с просьбой признать положения фракции недействительными. Позиция фракции гласит, что для смены руководства необходимо две трети голосов. Это было оспорено в суде. Ранее группа народных депутатов от фракции заявила о создании объединения "Справедливость". По данным "Украинской правды", группа народного депутата Устиновой поддержала отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады в обмен на помощь Офиса президента в "снятии" Ярослава Железняка. Кира Рудик и Железняк тоже пытались выстроить работу с ОП, в частности ездили на несколько встреч на Банковую - но такие переговоры не увенчались успехом, пишет СМИ.