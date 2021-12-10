Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы

"Мы следим за ситуацией очень тщательно", – сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сейчас не готов говорить новой информации по теме государственного переворота. О чем он заявлял на пресс-конференции раньше.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1" в пятницу вечером, сообщает Gazeta.ua

"Переворот, Россия, Ахметов. Прошло уже две недели с того момента, как вы заявили, что проходил этап подготовки к перевороту. Какие новости?", - спросила ведущая Наталья Мосейчук.

"Я не готов об этом говорить", – ответил Зеленский.

"О таких вещах нельзя говорить. У людей глобально планы не изменились, я думаю, некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы", - заявил.

Также Зеленский заявил, что очень рад, что украинское общество не поддерживает дестабилизационные шаги "некоторых группировок".

"Но мы следим за ситуацией очень тщательно", – добавил.

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Зеленский сказал, что на местном уровне будет происходить шантаж теплом и светом.

"Это такие шаги для того, чтобы сделать какую-то небольшую информационную волну, чтобы это показать на тех или иных средствах массовой информации. Глобально – у нас стабильная энергетическая ситуация. У нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный проход отопительного сезона, стабильный. Тарифы будут нормальные, массовых отключений не будет", – заявил.

26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также сказал, что в войну против Украины втянули олигарха Рината Ахметова. После сказанного СБУ открыла уголовное производство.