Председатель ВСК по делу "вагнеровцев": Спецслужбы РФ начали контригру

Безуглая заявила, что "оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по сути". Фото: Наталья Шаромова, censor.net

Спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины. Об этом заявила глава временной следственной комиссии по делу "вагнеривцев", народный депутат Марьяна Безуглая на брифинге в понедельник.

"По предварительной информации есть основания полагать, что спецслужбы Российской Федерации могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины и начали свою контригру, используя активные меры Украины в пределах оперативной игры, как прикрытие своих активных мер против Украины", - сказала она.

ВСК установила, что российские спецслужбы позволили вывоз с территории РФ в Беларусь 33 наемника.

"И что подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси.

С момента задержания наемников спецслужбы России переформатировали свои активные меры и начали дезинформационную спецоперацию против Украины", - сказала депутат.

ВСК собирается рекомендовать правоохранительным органам "проанализировать имеющиеся факты о дезинформационной активности России и ее скоординированность с действиями отдельных субъектов в Украине".

Комиссия продолжает изучать, было ли задержание "вагнеровцев" следствием утечки информации, недостатков планирования, действий российских и белорусских спецслужб.

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Также Безуглая заявила, что "оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела по сути".

"Тем не менее мы продолжаем работу. Сегодня был частично заслушан свидетель - это господин Бурба (бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба. - Gazeta.ua). Мы продолжаем его заслушивание", - рассказала она.

Тем временем народный депутат от "Голос" Роман Костенко сообщил в Facebook: "Когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин".

"Почему прервали?", - спросили журналисты Безуглую на брифинге.

"Я не могу комментировать данный момент", - ответила депутат.

10 сентября Марьяна Безуглая заявляла, что "вагнеровцев" должны были задержать в Стамбуле. В июне президент Владимир Зеленский говорил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах". В прошлом году 29 июля 33 боевиков задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В этом году в Верховной Раде требовали расследования государственной измены.