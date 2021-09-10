ВСК отчиталась о расследовании дела "вагнеровцев"

ВСК обнаружила, что среди задержанных был агент. Фото: "Корреспондент"

Руководительница Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая сообщила, что "вагнеровцев" должны были задержать в Стамбуле, потому что они воевали в Сирии.

"В июле 2020 году к ГУР МО обратилась СБУ и возникла идея о том, чтобы попытаться извлечь часть воевавших против Украины с территории РФ на территорию Украины. Санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было, было "специальное мероприятие". Боевиков планировали задержать в Стамбуле в рамках международно-правовой операции", - сказала она на брифинге, сообщает УП.

Другие страны в специальном мероприятии не участвовали. Но ожидалось, что боевиков должны были задержать в аэропорту Стамбула за участие в военных действиях в Сирии.

Среди боевиков Вагнера один человек был агентом и работал на спецслужбы Беларуси. Еще один из группы был информатором Беларуси. Россия получила именно 32 человека, один остался в Беларуси.

Отсрочить операцию решили украинские спецслужбы.

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"Наша спецслужба проиграла в этой борьбе между тремя спецслужбами - Украины, Беларуси и России, но со всем тем, не было спровоцировано что-то худшее, и это не привело к реально ощутимым международным последствиям, а тем более катастрофических, которые мы наблюдали в ситуации с Протасевичем", - добавила Безгула.

Год назад, 29 июля 2020-го, белорусские правоохранители задержали 33 российских боевиков частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. 28 из арестованных наемников РФ воевали против украинской армии на Донбассе. Причастны к сбитому малайзийскому боингу МН-17 и украинскому самолету Ил-76, когда погибли 49 военных.