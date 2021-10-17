"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске

Ведущий телеканала "Наш", который штрафуют за антиукраинскую деятельность, Назара Диордицу по прозвищу Макс Назаров обматерили в городе Первомайск, что в Николаевской области.
Там в минувшую субботу канал с бывшим "регионалом" Евгением Мураевым снимал программу "Здесь наша земля".
К Диордице подошел звукорежиссер и диктор из этого города Дмитрий Погребнюк.
"Пошел на х** с моего города, г*вно. К родителям, в Москву. Ты с четырнадцатого года стал чмом, еще когда я просил тебя: Назарчик, давай скинемся деньгами для военных. Что ты сказал? Что пошли все на*ер ? Вот и пошел теперь ты на*ер со своим Мураевым вместе", - обратился мужчина к телеведущему.
"Рот закрой, бл*", - ответил Диордца. Между обеими произошла словесная перепалка.
"Мы вас поддерживаем", - обратились к мужчине люди рядом.
Внимание! Ненормативная лексика!
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В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.
Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.
Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
Телеканал хотят лишить лицензии.
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