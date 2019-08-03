Посчитали, сколько денег каждая партия потратила за голос

Комитет избирателей Украины сопоставил суммы, которые политические партии официально потратили на выборы с количеством голосов избирателей, которые они получили в многомандатном округе.
Больше всего за голос заплатили политические партии "Всеукраинское объединение "Факел" и "Независимость".
"Факел" внес 4,1 млн грн в качестве денежного залога и потрачено 2,4 млн на агитацию. За партию проголосовали 7739 избирателей. Цена одного голоса составила 861 грн, что является самым высоким показателем.
"Традиционно реальные расходы партий были значительно больше, чем показано в финансовых отчетах. В частности, в отчетах не отражены расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещения заказных материалов в СМИ, так называемую" джинсу ", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
Расходы партий в соответствии с окончательных финансовых отчетов политических партий, опубликованы на сайте ЦИК.
В целом рейтинг таков:
1. ВО "Факел" - цена голоса 861 грн.
2. "Независимость" - 809 грн.
3. "Самопомощь" - 359 грн.
4. Аграрная партия Украины - 334 грн.
5. "Социальная справедливость" - 331 грн.
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6. "Патриот" - 272 грн.
7. "Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн.
8. "Сила права" - 235 грн.
9. "Оппозиционный блок" - 214 грн.
10. "Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн.
11. "Гражданская позиция" - 195 грн.
12. "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - 158 грн.
13. "Сила Людей" - 149 грн.
14. "Голос" - 129 грн.
15. ВО "Свобода" - 90 грн.
16. "Европейская Солидарность" - 88 грн.
17. ВО "Батькивщина" - 76 грн.
18. "Сила и честь" - 56 грн.
19. "Партия Зеленых Украины" - 44 грн.
20. "Оппозиционная платформа" За жизнь "- 34 грн.
21. "Партия Шария" - 26 грн.
22. "Слуга народа" - 19 грн.
21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.
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