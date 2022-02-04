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Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
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суббота, 05 февраля 2022 09:00

Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
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Народные депутаты держат флаги стран, помогающих бороться с российской агрессией
Фото: Facebook-страница Тараса Батенка
Парламентарии одели футболки в поддержку крымских политзаключенных
На футболках фамилии крымских татар, которые находятся в тюрьмах российских оккупантов
Зеленский и Джонсон посетили Национальный заповедник "София Киевская".
Петр Порошенко праздновал юбилей жены Марины

Как прошла неделя у украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

Во вторник, 1 февраля, на заседании Верховной Рады народные депутаты поблагодарили международных партнеров за помощь Украине в противодействии российской агрессии. Держали флаги Польши, Чехии, Эстонии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Дании, Канады.

Также парламентарии одели футболки с фамилиями крымских татар, которые сейчас находятся в тюрьмах российских оккупантов.

Гуляли Национальным заповедником "София Киевская" президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский премьер сделал запись в книге посетителей Софийского собора.

В тот же день в Киев прилетал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Три страны создают новый альянс безопасности.

Запостили футболки с кошками пятый президент, народный депутат Петр Порошенко с супругой Мариной. Праздновали ее юбилей - 60 лет. Футболки подарили партийцы "Європейська солідарність". "В год тигра поздравили нашей командой", – рассказала депутат Ирина Геращенко.

Обрадовался ремонту телефона бывший исполняющий обязанности генпрокурора, нардеп двух созывов Виктор Чумак. "Мне отремонтировали телефон, и все великолепные снимки доминиканской природы сохранились. Первые два снимка – это вообще шедевр! Мне повезло и удалось снять колибри во время полета!", - поделился впечатлениями.

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В четверг, 3 февраля, Зеленский принимал президента Турции Реджепа Эрдогана, прилетевшего с женой. Подписали соглашение о зоне свободной торговли.

С днем рождения букетом роз поздравил предстоятеля Православной Церкви Украины Эпифания Порошенко. "При Вашем предстоятельстве Церковь стремительно развивается, несет надежду и дает духовную поддержку украинцам", – обратился. Митрополиту исполнилось 43 года.

Также пришел поздравить Эпифания, в частности с третьей годовщиной интронизации, депутат из "Батьківщина" Иван Крулько. "Слава Богу, что Православная Церковь Украины укрепляется!" - написал.

На допрос в Государственное бюро расследований явилась председатель партии "Голос", депутат Кира Рудык. ДБР открыло уголовное производство по возможной растрате руководством партии более 1 млн грн бюджетных средств.

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Митинг студентов под Кабинетом министров в пятницу посетила депутат Юлия Клименко. "Как выпускница Национального университета "Киево-Могилянская академия" поддержала студенческую забастовку и начали с коллегами сбор подписей за отставку министра Шкарлета", - сообщила.

Автор: Facebook.com/sovsun.inna
  Также на акции была депутат Инна Совсун
Также на акции была депутат Инна Совсун

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентами и пообещал рассмотреть требования, среди которых - отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Провел съезд партии "Удар" мэр Киева Виталий Кличко. Мероприятие проходило на красном фоне. "В следующих выборах мы будем участвовать самостоятельно", - заявил Кличко.

Смотрел игру сборной Украины по футзалу против россиян в 1/2 финала Чемпионата Европы депутат Роман Лозинский. "Сегодня было очень достойно! Спасибо нашей сборной! А на трибунах неизменные путин-х@йло!", - написал.

Верховную Раду планируют собрать на внеочередное заседание 14 февраля. Депутаты приступили к сбору подписей за отставку Шкарлета.

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Дата
05
февраля

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