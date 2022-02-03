ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили

Дело – сфабриковано, заявила Рудык. Фото: Facebook.com/kira.rudik

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством партии "Голос" более чем на 1 млн грн.

Об этом ведомство сообщило в четверг.

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции обнаружило, что заключенные руководством партии договора по предоставлению услуг и выполнению работ рядом ФЛП – фиктивные.

Проверяют обстоятельства возможной растраты средств руководством "Голос".

Опросили ряд свидетелей, в частности, народных депутатов.

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Уголовное производство расследуют по двум статьям – нарушение порядка финансирования политической партии и присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах лицом или организованной группой.

"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - заявили.

Народный депутат, председатель партии Кира Рудык сегодня пришла в ГБР на допрос. Заявила, что дело "сфабриковано со стороны Офиса президента".

"Я все еще в шоке", – сказала Рудык и заявила о преследовании оппозиции. Допрашивали о деятельности партии в 2020 году, рассказала. Также сказала, что партия сейчас судится с НАПК.

В то же время адвокат заявил, что дело касается растраты средств партии, а не государственного бюджета. "Основанием для досудебного расследования стало сообщение в СМИ, не материалы НАПК. Не известно, почему пресс-секретарь ГБР сообщает одну информацию, следователь – другую", - сказал.

Следующий допрос будет в среду.

В январе прошлого года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приостановило государственное финансирование партии "Голос". У НАПК возникли претензии по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и арендной платы за офисы. Впоследствии Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык о возобновлении финансирования. Народный депутат Ярослав Юрчишин заявлял, что руководство партии украло более миллиона гривен.