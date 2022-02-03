ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством партии "Голос" более чем на 1 млн грн.
Об этом ведомство сообщило в четверг.
Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции обнаружило, что заключенные руководством партии договора по предоставлению услуг и выполнению работ рядом ФЛП – фиктивные.
Проверяют обстоятельства возможной растраты средств руководством "Голос".
Опросили ряд свидетелей, в частности, народных депутатов.
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Уголовное производство расследуют по двум статьям – нарушение порядка финансирования политической партии и присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах лицом или организованной группой.
"Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - заявили.
Народный депутат, председатель партии Кира Рудык сегодня пришла в ГБР на допрос. Заявила, что дело "сфабриковано со стороны Офиса президента".
"Я все еще в шоке", – сказала Рудык и заявила о преследовании оппозиции. Допрашивали о деятельности партии в 2020 году, рассказала. Также сказала, что партия сейчас судится с НАПК.
В то же время адвокат заявил, что дело касается растраты средств партии, а не государственного бюджета. "Основанием для досудебного расследования стало сообщение в СМИ, не материалы НАПК. Не известно, почему пресс-секретарь ГБР сообщает одну информацию, следователь – другую", - сказал.
Следующий допрос будет в среду.
В январе прошлого года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приостановило государственное финансирование партии "Голос". У НАПК возникли претензии по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и арендной платы за офисы.
Впоследствии Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык о возобновлении финансирования.
Народный депутат Ярослав Юрчишин заявлял, что руководство партии украло более миллиона гривен.
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