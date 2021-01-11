НАПК остановило госфинансирование "Голоса"

В партии заявили о политическом давлении. Фото: @GolosZmin

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование для партии "Голос". Об этом в понедельник заявила председатель партии, народный депутат Кира Рудык.

"Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением. Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не превышать свои полномочия и не становиться инструментом политического давления", - заявила Рудык.

"В НАПК возникли претензии к оформлению сделок и актов выполненных работ у наших подрядчиков и к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы 3 наших территориальных организаций", - написал в Facebook нардеп Ярослав Юрчишин.

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Нардеп заявил, что партия "не берет деньги ни у одного из олигархов, не платит депутатам за их голоса в Верховной Раде, не лоббирует интересы отдельных бизнес-холдингов".

"Основным источником финансирования операционной деятельности партии остаются государственные средства, предусмотренные законом", - отметил Юрчишин.

Партия будет оспаривать решение НАПК.

В прошлом году НАПК распределило 283, 5 млн грн государственного финансирования среди 5 партий - "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". 2019-го "Голосу" выделили 18, 9 млн грн. "Слуга народа" должна была получить из государственного бюджета в прошлом году 140,5 млн грн, но отказалась от средств на 3-й и 4-й кварталы. Поэтому получила 70 млн грн.