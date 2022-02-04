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пятница, 04 февраля 2022 15:22

Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета

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В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил ряд народных депутатов. В частности, депутат объединения "Справедливость" Наталья Пипа и нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

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Нардепам нужно собрать 150 подписей для созыва внеочередного заседания парламента и 226 голосов за отставку Шкарлета.

"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета. Нужно 150 подписей на внеочередное заседание. Уважаемые народные депутаты, подписные листы на Садовой, 3-А. Кто готов подписать?", - написала Пипа в Facebook.

Автор: facebook.com/lozynskyi.roman
  В Верховной Раде собирают подписи за отставку Сергея Шкарлета.
В Верховной Раде собирают подписи за отставку Сергея Шкарлета.

Сбор подписей проходит на фоне ситуации с конкурсом на пост президента Киево-Могилянской академии. Выборы проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями.

Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше голосов. Исполняющий обязанности президента Киево-Могилянской академии Александра Гуменная заняла второе место.

3 февраля в правительстве заявили, что МОН отменит изданный приказ о повторных выборах руководителя вуза.

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии бастовали под Кабинетом министров с требованием отправить в отставку Шкарлета. Были недовольны решением МОН не признавать выборы президента академии.

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Дата
04
февраля

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