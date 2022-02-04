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пятница, 04 февраля 2022 10:25

"Министерство ослов!" - студенты пришли под Кабмин и требуют отставки Шкарлета: фото, видео
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Студенты Киево-Могилянской академии бастуют под Кабмином с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.

Пикетируют десятки человек. Скандируют: "Шкарлета на помойку!", "Позор!". Большинство держат плакаты с надписями вроде: "Отмените министра!", "Руки от науки", "Образованием не торгуют, сообщает журналист Gazeta.ua.

Студенты вышли под Кабмин митинговать против министра образования Сергея Шкарлета
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
Студенты вышли под Кабмин митинговать против министра образования Сергея Шкарлета
Студенты вышли под Кабмин митинговать против министра образования Сергея Шкарлета
Студенты вышли под Кабмин митинговать против министра образования Сергея Шкарлета
Студенты вышли под Кабмин митинговать против министра образования Сергея Шкарлета

Студенты недовольны решением Министерства образования не признавать прошедшие 27 января выборы президента Киево-Могилянской академии. В МОН заявили, что голосование прошло с нарушениями и на участок вызывалась полиция, потому что группа неизвестных похищала ящик с бюллетенями. Издали приказ о повторных выборах.

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3 февраля премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что МОН отменит свой указ.

"Состоялось совещание с представителями вуза, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе", - заявил Шмигаль.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями.
Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменная заняла второе место.

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Дата
04
февраля

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