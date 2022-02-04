"Министерство ослов!" - студенты пришли под Кабмин и требуют отставки Шкарлета: фото, видео

Студенты Киево-Могилянской академии бастуют под Кабмином с требованием уволить министра образования Сергея Шкарлета.

Пикетируют десятки человек. Скандируют: "Шкарлета на помойку!", "Позор!". Большинство держат плакаты с надписями вроде: "Отмените министра!", "Руки от науки", "Образованием не торгуют, сообщает журналист Gazeta.ua.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Студенты недовольны решением Министерства образования не признавать прошедшие 27 января выборы президента Киево-Могилянской академии. В МОН заявили, что голосование прошло с нарушениями и на участок вызывалась полиция, потому что группа неизвестных похищала ящик с бюллетенями. Издали приказ о повторных выборах.

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3 февраля премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что МОН отменит свой указ.

"Состоялось совещание с представителями вуза, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе", - заявил Шмигаль.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями.

Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменная заняла второе место.