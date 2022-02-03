В правительстве сняли напряжение вокруг выборов в Могилянке и Шкарлета

Из-за ситуации с выборами ректора вуза анонсировалась акция протеста под правительством. Фото: @naukma

Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

Об этом в четверг вечером сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, состоялось совещание с представителями вуза, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.

"Уверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе", - сообщил.

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Также премьер заявил, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почётного президента академии Вячеслава Брюховецкого, "чтобы решить ситуацию в коллективе вуза, чтобы избежать в будущем длительных судебных процессов".

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями. Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменна заняла второе место. МОН не будет признавать результаты выборов, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет. После этого на 4 февраля под Кабинетом министров анонсировали акцию за отставку Шкарлета от должности.