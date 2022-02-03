Под Кабмином будут требовань отставки Шкарлета - собираются и нардепы

От Кабинета министров будут требовать отставки Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Акцию "Министр временный, Могилянка - вечная!" анонсируют в социальных сетях. Распространяют хэштег #savemohylyanka. Будут собираться завтра, 4 февраля, на 9.00.

"2 февраля МОН во главе с министром образования Сергеем Шкарлетом объявил новый конкурс на должность президента НаУКМА, отказавшись признавать выборы в университете.

По закону у министерства отсутствуют полномочия по признанию или непризнанию результатов голосования. Подобное решение является превышением полномочий и давлением на университет. Могилянка больше двух лет остается без руководителя", - сказано.

Также сообщается о бессрочной студенческой забастовке.

"4 февраля в 9:00 могилянское сообщество выходит под Кабинет министров Украины с призывом прекратить произвол МОН и подписать контракт с избранным президентом университета", - анонсируют.

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"Рисуйте плакаты, заваривайте чай, одевайтесь в могилянский мерч!", - сказано.

К протесту планируют присоединиться народные депутаты. В частности, на акцию собирается депутат Ярослав Юрчишин из "Голоса".

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитила ящик с бюллетенями. Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменна заняла второе место. МОН не будет признавать результаты выборов, заявил Шкарлет.