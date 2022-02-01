Скандал в Могилянке: Министерство образования не признает выборы

Выборы в вузе проходили 27 января. Фото: @naukma

Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии. Объявят повторный конкурс.

Об этом сказал министр Сергей Шкарлет в комментарии "Укрінформ".

Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, Министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который был от МОН.

Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что избирательный ящик покидал участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит. Тот ли они вернули или иной, много вопросов можно задавать", - заявил.

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Шкарлет анонсировал приказ о проведении повторных выборов.

"Будет процесс выборов проведен, будет избран (президент вуза) коллективом легитимно, согласно процедуре, мы подпишем контракт с кем-либо", - заявил.

Выборы президента Киево-Могилянской академии проходили 27 января. На участок ворвалась группа неизвестных в масках, похитившая ящик с бюллетенями.

Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов. И.о. президента НаУКМА Александра Гуменна заняла второе место.

На данный момент, по словам Шкарлета, исполняющим обязанности президента академии назначили Дениса Азарова. Он декан юридического факультета.

Выборы президента Киево-Могилянской академии в прошлом году проходили дважды, но во всех турах ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. 27 января прошел второй тур. 1 февраля на сайте НаУКМА обнародовали открытое обращение могилянского сообщества, в котором сказано признать результаты выборов и подписать контракт с Сергеем Квитом.