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пятница, 28 января 2022 12:15

Вызвали полицию, потому что неизвестные выбили дверь: в Могилянке избрали президента
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Бывший министр образования Сергей Квит набрал больше всего голосов во втором туре на выборах президента Киево-Могилянской академии, которую он уже возглавлял с 2007 по 2014 годы.

Во время выборов президента вуза 27 января на участок ворвалась группа неизвестных в масках, которая выкрала ящик с бюллетенями, сообщил Квит в Facebook.

"Второй ящик облили жидкостью, похожей на зеленку. На место происшествия приехала полиция. Во время нападения никто не пострадал, однако завязалась драка и вынесли дверь", - говорится в сообщении.

Претендентов на должность президента было двое: Квит и декан факультета экономических наук, доцент кафедры маркетинга и управления бизнесом, и. о. президента академии Александра Гуменная.

Фото: facebook.com/serhiy.kvit.3

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Похищенный ящик полицейские нашли на улице под забором. Он был поврежден, но с пломбой. Второй залитый зеленкой ящик также остался невредимым. Избирательная комиссия смогла подвести итоги выборов, поскольку количество выданных бюллетеней сошлось с количеством бюллетеней, которые были в ящиках.

По результатам победил экс-министр образования и науки. За него отдали 235 голосов (52,8%). И. о. президента Гуменная получила 191 голос (42,9%).

Теперь слово за Министерством образования и науки, которое будет проверять результаты голосования в течение месяца. Если результаты признают, с победителем заключат контракт.

Квит – доктор филологических наук, профессор, второй президент академии, председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Для общей победы была нужна надлежащая явка во втором туре выборов, чтобы кандидат набрал более 50% общего количества лиц с правом голоса.

Очередные выборы президента вуза в 2021 году проходили дважды, но во всех турах ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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